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Un colegio concertado masculino rechaza a una alumna por ser mujer pese a ser el único que imparte el ciclo formativo

Para cursar Jardinería y Floristería, la afectada se vería obligada a desplazarse a otra provincia.

FACUA.org
Andalucía-17/09/2012
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Una mujer de Almería ha denunciado públicamente un caso de «discriminación» ante la imposibilidad de cursar este año un ciclo formativo en el centro educativo concertado ‘Campomar’ de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), ya que és

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