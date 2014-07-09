Un concesionario SEAT asume la garantía de 4 años ofertada tras la acción de FACUA por publicidad engañosa
La empresa Vigarauto de Tarragona devuelve los casi 150 euros cobrados a la afectada por dos años más de cobertura en su vehículo.
FACUA.org
España-09/07/2014
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