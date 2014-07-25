Un cracker consigue robar información de la web del Banco Central Europeo
El pirata informático accedió a la base de datos tras enviar un correo electrónico a la entidad exigiendo una "compensación económica por la información".
Europa Press
Europa-25/07/2014
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El Banco Central Europeo (BCE) ha sufrido el ataque de piratas informáticos que lograron traspasar las medidas de seguridad de la base de datos de su página web, lo que ha permitido el robo de información de contacto de sus usuarios, aunque el instituto emisor ha asegurado qu