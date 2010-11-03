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Un detenido por el ataque informático contra más de 300 usuarios de una red social

El detenido colgó un virus en Internet que, tras conseguir infectar a varios usuarios, comenzó a monitorizar su actividad en la red.

FACUA.org
España-03/11/2010
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La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de daños en sistemas informáticos al haber perpetrado un ataque informático a usuarios de la red social Tuenti infectando ordenadores con el objetivo de tener acceso total.<

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