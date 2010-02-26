Un error de facturación de Vodafone provoca el cobro masivo de llamadas incluidas en tarifas planas
FACUA recomienda a los usuarios que revisen sus facturas. La compañía asegura que ya ha corregido la incidencia y está devolviendo el dinero.
FACUA.org
España-26/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que un error de Vodafone ha provocado el cobro masivo de llamadas que no deberían haber sido facturadas, al estar incluidos en servicios como tarifas planas.
FACUA recomienda a los clientes de esta compañía que revisen sus re