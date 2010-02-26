Nuestras accionesAsegura que ya ha corregido la "incidencia"

Un error de facturación de Vodafone provoca el cobro masivo de llamadas incluidas en tarifas planas

FACUA recomienda a los usuarios que revisen sus facturas. La compañía asegura que ya ha corregido la incidencia y está devolviendo el dinero.

FACUA.org
España-26/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta que un error de Vodafone ha provocado el cobro masivo de llamadas que no deberían haber sido facturadas, al estar incluidos en servicios como tarifas planas.

FACUA recomienda a los clientes de esta compañía que revisen sus re

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos