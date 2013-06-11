Un error en el embalaje de un fármaco podría ser la causa de la muerte de un anciano en Francia
El diurético genérico Furosemida Teva 40 mg fue reemplazado por píldoras del somnífero Zopiclone, también comercializado por los laboratorios Teva.
FACUA.org
Europa-11/06/2013
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La Agencia del Medicamento francesa (ANSM) ha alertado de un error en el embalaje de un fármaco fabricado en los laboratorios Teva que podría haber causado la muerte de un anciano de 91 años en Marsella (Francia), según indica el