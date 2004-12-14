Un estudio de FACUA sobre treinta y tres ciudades encuentra diferencias de hasta un 100% en los precios de las salas de cine
La Federación ha comparado los precios de 159 cines españoles en un informe que revela que Madrid es la ciudad en la que más caro resulta, frente a Cádiz, la más barata. FACUA advierte que los cines no pueden exigir que las bebidas, palomitas o golosinas se compren exclusivamente en sus recintos.
FACUA.org
España-14/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un estudio comparando los precios de 159 cines en treinta y tres ciudades españolas en el que ha detectado diferencias de hasta el 100%.
Una entrada de cine cuesta una media de 4,80 euros a nivel nacional, u