Un estudio demuestra que la dieta Dukan aumenta el riesgo de padecer problemas de riñón
Un experimento con ratas realizado por científicos de la Universidad de Granada revela que someterse a una dieta hiperproteica aumenta las posibilidades de padecer piedras, entre otras enfermedades renales.
FACUA.org
España-08/01/2014
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Las ratas que siguieron una dieta hiperproteica perdieron hasta un 10% de peso corporal en este tiempo, pero sin que se produjera una mejora paralela en el perfil de lípidos en plasma.
Las dietas hiperproteicas, como la famosa dieta Dukan, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades renales a largo plazo y empeoran los marcadores urinarios y morfológicos del riñón, según un estudio realizado por cient&