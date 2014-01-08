Más noticiasLos expertos advierten de los efectos negativos sobre el organismo de este tipo de regímenes

Un estudio demuestra que la dieta Dukan aumenta el riesgo de padecer problemas de riñón

Un experimento con ratas realizado por científicos de la Universidad de Granada revela que someterse a una dieta hiperproteica aumenta las posibilidades de padecer piedras, entre otras enfermedades renales.

FACUA.org
España-08/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Las dietas hiperproteicas, como la famosa dieta Dukan, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades renales a largo plazo y empeoran los marcadores urinarios y morfológicos del riñón, según un estudio realizado por cient&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos