Un estudio demuestra que la dieta Dukan aumenta el riesgo de padecer problemas de riñón

Los expertos advierten de los efectos negativos sobre el organismo de este tipo de regímenes

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Las ratas que siguieron una dieta hiperproteica perdieron hasta un 10% de peso corporal en este tiempo, pero sin que se produjera una mejora paralela en el perfil de lípidos en plasma.