Un ex 'hacker' alerta sobre la vulnerabilidad en la seguridad de los cajeros automáticos
Se puede acceder a toda la información de la persona que introduce la tarjeta, desde sus datos personales hasta las contraseñas de seguridad.
FACUA.org
Internacional-08/07/2009
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El famoso ex hacker estadounidense Kevin Mitnick, experto en seguridad informática, ha alertado sobre la alta vulnerabilidad de los sistemas operativos de los cajeros automáticos, según informa la agencia EFE.
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