Un fallo de un router fue la causa de la "mayor caída en años" de WhatsApp
WhatsApp estuvo caído por más de tres horas el sábado, pocos días después de que Facebook comprara a la compañía por más de 13.800 millones de euros.
FACUA.org
Internacional-24/02/2014
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El fundador de WhatsApp, Jan Koum, emitió este domingo una disculpa y culpó a un router de la red por la caída del sábado de la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes.
«Lamentamos el tiempo de ca&