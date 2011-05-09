Un fallo en el servicio de Skype para Mac permite acceder a los datos de los usuarios
El problema fue descubierto por un usuario quien también pudo confirmar que este problema no afectaba a los ordenadores con Windows y Linux.
FACUA.org
Internacional-09/05/2011
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Los usuarios del servicio de VoIP Skype en equipos Mac de Apple han sido alertados de un fallo en el servicio que permite al atacante tener acceso al sistema sin restricciones mediante el envío de un mensaje instantáneo y le permite tomar el control del equipo.
El problema fu