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Un hotel británico devuelve la multa de 125 euros cobrada a una pareja que lo criticó en TripAdvisor

Cargó dicha cantidad directamente en la tarjeta de crédito de los afectados dos días después de su estancia.

FACUA.org
Europa-20/11/2014
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Un hotel británico devuelve los 125 euros (100 libras) adicionales cobrados a una pareja que escribió una mala crítica en la página web de viajes TripAdvisor. El establecimiento, llamado Hotel Broadway, al norte de la localidad de Blackpool, situado al noroeste de Ingl

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