Un informe de Clifford Chance advirtió en 1999 a Fórum de que actuaba como una entidad bancaria
Describe su actividad como la de una empresa piramidal que utiliza una "pretendida revalorización de los sellos, hasta donde resulta demostrable, ficticia" realizada de forma "unilateral" por los administradores de la compañía.
FACUA.org
España-30/03/2007
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Un informe elaborado por el despacho de abogados Clifford Chance, a petición de los directivos de Fórum Filatélico, advirtió en 1999 a la filatélica de la situación de ilegalidad que presentaba su negocio de captación de fondos a clientes con compr