Un informe oficial confirma que se cedieron irregularmente datos de pacientes desde el hospital de Cuenca
La inspección médica de la Sescam concluye que el gerente del hospital Virgen de la Luz de Cuenca fue quien autorizó de que se pasaran las listas de enfermos a la clínica Recoletas, concertada, sin avisarles previamente. FACUA ha remitido la información a la AEPD.
FACUA.org
España-03/02/2015
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FACUA denunció la cesión irregular de datos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca en agosto de 2014. | Imagen: castillalamancha.es.
Un informe del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (Sescam) confirma que Javier Godoy, gerente del hospital Virgen de la Luz de Cuenca, autorizó que se pasasen las listas de enfermos con sus datos de pacientes del servicio de Neurofisiología del hospital Virgen de la Luz