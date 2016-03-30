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Un juez acuerda la liquidación de Corporación Dermoestética tras más de un año en concurso de acreedores

El auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recoge la disolución de la sociedad.

FACUA.org / Europa Press
España-30/03/2016
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El magistrado titular del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Valencia, Salvador Vilata, ha decretado el inicio de la fase de liquidación de la empresa valenciana Corporación Dermoestética, que se encontraba en

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