Un juez acuerda la liquidación de Corporación Dermoestética tras más de un año en concurso de acreedores
El auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recoge la disolución de la sociedad.
FACUA.org / Europa Press
España-30/03/2016
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La empresa, dedicada a ofrecer tratamientos médico estéticos, fue fundada en 1979 y operó hasta finales de 2014. | Imagen: Europa Press.
El magistrado titular del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Valencia, Salvador Vilata, ha decretado el inicio de la fase de liquidación de la empresa valenciana Corporación Dermoestética, que se encontraba en