Nuestras accionesLa asociación ya ha conseguido que los jueces anulen varios contratos similares

Un juez anula por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una socia de FACUA Madrid

La empresa se aprovechó de la edad avanzada de la usuaria para venderle colecciones de libros y otros artículos, como un DVD portátil, que enmascaró como si fuesen "regalos".

FACUA.org
Madrid-05/05/2017
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FACUA Madrid ha logrado que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid declare nulo un contrato de venta de libros a domicilio por considerar que el comercial no «suministró una información clara, suficiente, correcta y precisa, sobre el producto

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