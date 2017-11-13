Más noticiasJuzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla

Un juez confirma una multa de 155.000 euros a Canal Sur por publicitar alcohol en horario infantil

La sanción por la emisión de un reportaje del brandy Luis Felipe en el programa Destino Andalucía se la impuso en 2015 el Consejo Audiovisual de Andalucía.

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Andalucía-13/11/2017
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla ratifica la sanción de 155.860 euros a la televisión pública andaluza Canal Sur por emitir publicidad de bebidas alcohólicas en uno de sus programas, aparentemente informativo, y en horario de prote

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