Un juez de Córdoba absuelve a un vendedor de discos piratas porque lo hacía para subsistir y obtenía beneficios mínimos
Advierte que los vendedores callejeros son el último eslabón de la cadena del fraude y no es "creíble" que merezcan penas de entre seis meses y dos años de prisión.
FACUA.org
Córdoba-20/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha absuelto a un ciudadano chino acusado de vender copias ilegales de discos y películas piratas al entender que realizaba esta actividad para subsistir.
En la sentencia, el juez considera probado que el acusado, C.Q.,