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Un juez de Córdoba absuelve a un vendedor de discos piratas porque lo hacía para subsistir y obtenía beneficios mínimos

Advierte que los vendedores callejeros son el último eslabón de la cadena del fraude y no es "creíble" que merezcan penas de entre seis meses y dos años de prisión.

FACUA.org
Córdoba-20/03/2008
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El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha absuelto a un ciudadano chino acusado de vender copias ilegales de discos y películas piratas al entender que realizaba esta actividad para subsistir.

En la sentencia, el juez considera probado que el acusado, C.Q.,

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