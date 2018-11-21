Un juzgado condena al Banco Santander a pagar el impuesto de una hipoteca de manera retroactiva
El juez ha dictaminado que la entidad debe abonar al demandante 1.990,31 euros por los gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD, más los intereses legales desde la fecha de los pagos.
Europa Press
España-21/11/2018
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El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga ha condenado a Banco Santander a abonar de forma retroactiva el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de un préstamo hipotecario contratado en 2014, según el fallo al que ha tenido acceso Europa P