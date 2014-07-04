Un juzgado de Málaga tumba el sistema que favorecía a los policías que pusieran más multas
Estima parcialmente el recurso presentado por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía que afirma que ponía en duda la objetividad de los agentes.
FACUA.org
Málaga-04/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El juzgado número 5 de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Sindicato Independiente de Andalucía (SIP-AN). El fallo declara la orden «no conforme a derecho, nula y sin efecto» y tumba as&iac