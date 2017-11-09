Un juzgado español sentencia que compartir películas en internet no es ilegal
Se trata de la primera resolución absolutoria en España. La demandante pedía 475 euros a cada uno de los usuarios por supuestamente compartir la película Dallas Buyers Club en redes P2P.
FACUA.org
España-09/11/2017
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El Juzgado número 1 de lo Mercantil de San Sebastián ha hecho pública la primera sentencia en España que declara absuelto al acusado de compartir supuestamente una película en internet a través de redes P2P. El caso, conocido como Dallas Buyer Club, salt&