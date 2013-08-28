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Un nuevo troyano para Android puede enviar SMS a números de pago e instalar más software peligroso

Según la compañía Kaspersky, Backdoor.AndroidOS.Obad.a. es el troyano más sofisticado de todos los tiempos dirigido contra Android.

FACUA.org
Internacional-28/08/2013
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Dos nuevos programas maliciosos para teléfonos Android son capaces de apropiarse del dispositivo y estafar al usuario. Se trata de Backdoor.AndroidOS.Obad.a y Free Calls Update.

Backdoor.AndroidOS.Obad.a. ha sido calificado por Kaspersky Lab como el «troyano más sofisticado de todos lo

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