Un parque de atracciones de Milán muestra la ejecución en la silla de un muñeco de apariencia humana
Durante cerca de un minuto se puede ver cómo el muñeco grita y sufre las convulsiones por la fuerte descarga eléctrica.
FACUA.org
Europa-23/07/2008
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Un parque de atracciones de Milán, al norte de Italia, ha incorporado a su oferta un montaje que simula con gran realismo la ejecución en la silla eléctrica de un muñeco en látex de apariencia humana.
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