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Un parque de atracciones de Milán muestra la ejecución en la silla de un muñeco de apariencia humana

Durante cerca de un minuto se puede ver cómo el muñeco grita y sufre las convulsiones por la fuerte descarga eléctrica.

FACUA.org
Europa-23/07/2008
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Un parque de atracciones de Milán, al norte de Italia, ha incorporado a su oferta un montaje que simula con gran realismo la ejecución en la silla eléctrica de un muñeco en látex de apariencia humana.

«Un euro para ver la muerte. Introducir una moneda

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