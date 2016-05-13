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Un prestamista ofrece eliminar a usuarios del Asnef desde una SL inexistente simulando el aval de FACUA

Eliminar Asnef SL, que no figura en el Registro Mercantil, usa fraudulentamente el logo de la asociación. Muestra un CIF manipulado cuya numeración es la del NIF del propietario, Miguel Ángel Arroyo Ortega.

FACUA.org
España-13/05/2016
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Un prestamista ofrece eliminar a usuarios del Asnef desde una SL inexistente simulando el aval de FACUA-Consumidores en Acción. El negocio, presentado como Eliminar Asnef SL, no figura en el Registro Mercantil y usa fraudulentamente el logo de la asociación. Además, en su p&a

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