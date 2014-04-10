Un taxista y dos de sus familiares irán a juicio por amenazas al presidente de FACUA Córdoba
El juicio se celebrará el próximo mes de junio por un comentario publicado en una noticia en Internet sobre la sanción de 115.000 euros impuesta por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía a Radio Taxi Córdoba por las listas negras.
FACUA.org
Córdoba-10/04/2014
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El taxista A.J.N.J., su hermana R.N.J. y el padre de ambos, J.N.C., antiguo directivo de Radio Taxi Córdoba, irán a juicio el próximo 2 de junio por las amenazas dirigidas al presidente de FACUA Córdoba, Franc