Nuestras accionesDenuncia de FACUA ante Protección de Datos

Un teleoperador de Tele2 facilita las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes

Un usuario llamó a Tele2 para recuperar su contraseña de acceso y el teleoperador le dio claves genéricas para suplantar a cualquier cliente.

FACUA.org
España-24/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al operador de telecomunicaciones fijas Tele2, del grupo Vodafone, ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) por no garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes.

La denuncia ha sido presentada

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