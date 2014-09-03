Un tribunal alemán prohíbe la aplicación Uber en todo el país
La sentencia contempla multas de hasta 250.000 euros si la compañía sigue captando clientes a través de sus aplicaciones.
Europa Press
Europa-03/09/2014
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El Tribunal regional de Fráncfort ha determinado que Uber, el servicio que pone en contacto a pasajeros con conductores particulares, carece de los permisos necesarios para transportar personas en Alemania, por lo que ha dictado -a instancia de la cooperativa de taxistas Taxi Deutschland S