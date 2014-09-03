Más noticias

Un tribunal alemán prohíbe la aplicación Uber en todo el país

La sentencia contempla multas de hasta 250.000 euros si la compañía sigue captando clientes a través de sus aplicaciones.

Europa Press
Europa-03/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal regional de Fráncfort ha determinado que Uber, el servicio que pone en contacto a pasajeros con conductores particulares, carece de los permisos necesarios para transportar personas en Alemania, por lo que ha dictado -a instancia de la cooperativa de taxistas Taxi Deutschland S

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos