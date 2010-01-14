Un tribunal de Nueva York reabre una demanda antimonopolio contra varias discográficas
Los demandantes argumentan que crearon dos empresas únicas de descargas que inflaban los precios.
FACUA.org
América-14/01/2010
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Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha aceptado reabrir una demanda antimonopolio en la que se acusa a las grandes discográficas de pactar los precios de su música digital y que fue desestimada en 2008 por una corte de nivel inferior.
«Creo que la apelación de