Un tribunal francés confirma la multa de 534 millones contra Orange, SFR y Bouygues por pactar precios
A raíz de la denuncia de la organización de consumidores UFC-Que Choisir, que considera insuficiente la decisión.
FACUA.org
Europa-12/12/2006
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Un tribunal francés de apelación ratificó la condena de 2005 que obligaba a los operadores de móvil Orange, SFR y Bouygues a pagar 534 millones por haber pactado precios entre 2000 y 2002, según el diario La Tribune.
Pese al dictamen, la asociaci&