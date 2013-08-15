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Un zoo chino disfrazaba a perros de leones y a ratas como reptiles exóticos

Se trata de un zoológico privado sin licencia. Cobraba 1,85 euros por acceder a sus instalaciones.

FACUA.org
Asia y Oceanía-15/08/2013
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Un zoológico chino ha suscitado enfado y denuncias en China al descubrirse que cobraba 15 yuanes (1,85 euros) por ver unos supuestos leones que en realidad eran perros «disfrazados» y también presuntos reptiles exóticos que sólo eran ratas, informaron los medi

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