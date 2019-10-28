Una brecha en Adobe Creative Cloud expone cerca de 7,5 millones de datos de usuarios
La información expuesta contenía direcciones de correo electrónico, los productos de Adobe que usaban, el estado de la suscripción o si la persona era empleada de la compañía.
Europa Press
España-28/10/2019
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Una brecha de seguridad en el servicio Adobe Creative Cloud ha dejado expuestos datos de cerca de 7,5 millones de cuentas de usuario, dando lugar a una base accesible sin necesidad de constraseña y desde un navegador web.
Los datos expuestos contenían la dirección de c