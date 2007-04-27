Una directiva europea establecerá que copiar o compartir obras culturales entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro
El Parlamento Europeo ha votado la propuesta modificada de Directiva sobre medidas penales para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
FACUA.org
Europa-27/04/2007
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Una directiva europea establecerá que copiar o compartir obras culturales entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro.
Así lo recoge el artículo 2 de la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas p