Una embarazada que comió La Mechá denuncia que el SAS no le hizo análisis de Listeria el 15 de agosto
Le dieron de alta en las Urgencias del Virgen del Rocío minutos antes de que Salud hiciese pública la alerta por listeriosis. Acabó ingresada al día siguiente en otro hospital.
FACUA.org
España-04/09/2019
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Una embarazada que comió La Mechá denuncia que acudió a las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla el 15 de agosto y le dieron de alta minutos antes de que la Consejería de Salud anunciase la alerta por listeriosis sin hacerle ninguna p