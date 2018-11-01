Una familia británica es condenada a prisión por presentar una reclamación falsa contra un touroperador
Según informa el medio TTG, habían solicitado una compensación de 50.000 euros a Jet2Holidays por una supuesta intoxicación alimentaria contraída en el hotel Aqua Magic Rock Gardens de Benidorm, en Alicante.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-01/11/2018
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Cuatro miembros de una familia británica han sido condenadas a penas de tres meses de prisión y a pagar 842 euros cada uno de ellos por presentar una reclamación falsa contra el touroperador Jet2Holidays, con quien habían contratado sus vacaciones en Benidorm, en Alica