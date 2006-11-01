Una fan de los Rolling Stones les pide en los tribunales una indemnización de 51 millones de dólares por suspender un concierto en EE.UU.
Se trata de una demanda colectiva en la que se acusa a Mick Jagger y los Stones de haber actuado de mala fe al cancelar un espectáculo en Nueva Jersey a sólo cuatro horas de su inicio.
FACUA.org
América-01/11/2006
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Los Rolling Stones cancelaron el martes un concierto en Hawai para que el cantante Mick Jagger descanse la voz, mientras que una fan demandó a la banda por 51 millones de dólares debido a que no cumplieron con una presentación en Nueva Jersey la semana pasada.