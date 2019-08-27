Una paciente de 74 años, tercera muerte por listeriosis en Andalucía
La Junta de Andalucía ha informado de que se encontraba hospitalizada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que presentaba patologías previas.
Europa Press
Andalucía-27/08/2019
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Imagen: Europa Press.
La Consejería de Salud y Familias ha informado del fallecimiento, a las 13:15 horas de este martes, de una paciente de 74 años con infección por Listeria monocytogenes. Según Salud, esta paciente presentaba patologías previas y se incluía dentro