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Una página web diseñada a imagen y semejanza del portal oficial del Comité Organizador de Pekín 2008 vende entradas falsas de los Juegos Olímpicos

Las verdaderas aún no han salido a la venta.

FACUA.org
Asia y Oceanía-13/04/2007
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Una página web diseñada a imagen y semejanza del portal oficial del Comité Organizador de Pekín 2008 (Bocog) vende localidades falsas a los incautos que todavía no saben que las verdaderas aún no han salido a la venta.

Según el diario Be

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