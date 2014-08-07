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Una red criminal rusa roba 1.200 millones de contraseñas y otros datos de usuarios de Internet

Entre el material sustraído figuran las claves de unos 500 millones de direcciones de correo electrónico y de unas 420.000 páginas web.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-07/08/2014
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Una red criminal rusa ha robado unos 1.200 millones de contraseñas y datos de usuarios de Internet y unos 500 millones de direcciones de correo electrónico, según ha desvelado una investigación de la empresa privada de seguridad Hold Security publicada por el diario

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