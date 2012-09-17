Una sala de teatro esquiva la subida del IVA con la venta de zanahorias como entradas
Por cada una de las hortalizas vendidas, los espectadores reciben de 'regalo' una entrada para la obra 'Suicidas', de la compañía PocaCosa Teatre.
FACUA.org
España-17/09/2012
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El director de un pequeño teatro de un pueblo de Girona llamado Bescanó, Quim Marcé, ha encontrado una fórmula para evitar la subida del IVA: ha puesto a la venta 340 zanahorias, una por cada localidad, de tal forma que por cada una de estas hortalizas