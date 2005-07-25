Una sentencia obliga a la inmobiliaria Urbis a indemnizar con 13.000 euros a un socio de FACUA por la falta de estética de la solería de su casa
"La fealdad, la falta de armonía y de similitud" de la solería de mármol, algunos de los argumentos de la parte demandante que corrobora la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
FACUA.org
España-25/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla en la que se obliga a la inmobiliaria Urbis a abonar 13.209,51 euros a un usuario por incumplimiento