Una veintena de artistas andaluces protagoniza el vídeo conmemorativo del 30 aniversario de FACUA
FACUA nació en Andalucía el 31 de julio de 1983.
FACUA.org
España-31/07/2013
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Paco León, uno de los artistas que aparecen en el vídeo del 30 aniversario de FACUA.
Este miércoles 31 de julio se cumplen 30 años desde la fundación de FACUA, que nació en Andalucía en 1983 como organización de ámbito autonómico, dos años después de la creación de su primera organización, en Sevi