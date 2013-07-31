Nuestras accionesLlaman a los consumidores a la lucha contra los abusos

Una veintena de artistas andaluces protagoniza el vídeo conmemorativo del 30 aniversario de FACUA

FACUA nació en Andalucía el 31 de julio de 1983.

FACUA.org
España-31/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Este miércoles 31 de julio se cumplen 30 años desde la fundación de FACUA, que nació en Andalucía en 1983 como organización de ámbito autonómico, dos años después de la creación de su primera organización, en Sevi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos