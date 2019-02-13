Unicaja devuelve más de mil euros a un socio de FACUA Málaga por comisiones indebidas
La entidad le realizó hasta veintidós cargos por reclamación de posiciones deudoras. El Banco de España determina que esta comisión debe vincularse a la realización efectiva de gestiones.
FACUA.org
Málaga-13/02/2019
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Tras la reclamación de FACUA Málaga, Unicaja ha devuelto 1.029 euros a un usuario al que estuvo cobrando comisiones indebidas desde 2016 por mantenimiento de tarjeta y por reclamación de posiciones al descubierto de su cuenta.
En 2015, José Alberto C.V.<