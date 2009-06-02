Uno de cada cinco bares y cafeterías encuestados por FACUA Andalucía no cuenta con cartas o listas de precios visibles para los usuarios
Los consumidores con movilidad reducida se encuentran con un escalón alto sin rampa en la entrada del 24,5% de los establecimientos.
FACUA.org
Andalucía-02/06/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado una encuesta sobre 327 bares y cafeterías.
Las visitas a estos establecimientos, que forman parte de un estudio realizado a