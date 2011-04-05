Uno de cada tres bares y cafeterías encuestados por FACUA no cuenta con listas de precios visibles para los consumidores
El 23% tiene en la entrada barreras de acceso para usuarios con movilidad reducida y el 62% carece de aseos adaptados para ellos.
FACUA.org
España-05/04/2011
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Uno de cada tres bares y cafeterías encuestados por FACUA-Consumidores en Acción no cuenta con listas de precios visibles para los consumidores. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado en 702 establecimientos de catorce capitales.
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