Nuestras acciones702 establecimientos visitados

Uno de cada tres bares y cafeterías encuestados por FACUA no cuenta con listas de precios visibles para los consumidores

El 23% tiene en la entrada barreras de acceso para usuarios con movilidad reducida y el 62% carece de aseos adaptados para ellos.

FACUA.org
España-05/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Uno de cada tres bares y cafeterías encuestados por FACUA-Consumidores en Acción no cuenta con listas de precios visibles para los consumidores. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado en 702 establecimientos de catorce capitales.

FACUA ha evaluado una serie de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos