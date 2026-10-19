Uvas blancas (8,7%), ajos (8,4%), y peras conferencia (4,4%), los alimentos básicos que más se han encarecido en octubre
El precio del aceite de girasol se ha disparado casi un 10% en el último año mientras que las cebollas acumulan una bajada de un 9% en el mismo periodo.
FACUA.org
España-19/10/2026
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Uvas blancas sin semillas, ajos y peras conferencia son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Ac