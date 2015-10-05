Varios ingenieros de Volkswagen admiten haber manipulado los motores de los coches afectados por el fraude
Los hechos ocurrieron en 2008, cuando los EA 189, en desarrollo desde 2005, estaban listos para ser producidos en serie.
Europa Press
Internacional-05/10/2015
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Varios empleados de la empresa automotriz alemana Volkswagen han admitido haber instalado en los motores diésel programas para engañar a los controles de emisiones de gases contaminantes en 2008, ha revelado este domingo el principal diario del país, Bild.
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