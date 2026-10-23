Veinte años de espera: FACUA Huelva exige a la Junta de Andalucía un calendario concreto para la apertura del hospital de Lepe
La asociación reclama información sobre las actuaciones pendientes y advierte del posible sobrecoste provocado por el deterioro de unas instalaciones que llevan una década construidas sin prestar servicio.
FACUA.org
Huelva-23/10/2026
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FACUA Huelva se ha dirigido a la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía para exigir información precisa sobre los plazos de apertura del Hospital de Alta Resolución (CHARE) de Lepe, una infraestructura sanitaria anunciada hace más de veint