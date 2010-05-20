Venezuela interviene a 31 financieras de las 107 firmas bursátiles locales
Por actividades "especulativas", blanqueo de capitales y problemas administrativos.
FACUA.org
América-20/05/2010
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El organismo regulador del mercado de capitales en Venezuela ha intervenido treinta y una empresas bursátiles, argumentando que realizaron actividades «especulativas» relacionadas con la venta de divisas, así como por denuncias de blanqueo de dinero, y problemas administrativ