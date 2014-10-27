Verbatim cierra en España para no pagar una fianza millonaria ante un juicio por fraude fiscal
Según la Abogacía del Estado la multinacional del CD y DVD defraudó 10,76 millones de euros de IVA en tres años simulando ventas a Portugal.
FACUA.org
España-27/10/2014
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La multinacional de fabricación y venta de CD y DVD ha decidido cerrar su división en España para no afrontar la fianza de responsabilidad civil de 19,24 millones de euros mientras tiene lugar el juicio contra la empresa por defraudar el IVA y el canon digital entre 2005 y 20