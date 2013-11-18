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Vodafone dejará de omitir el IVA en su publicidad, un fraude generalizado en todo el sector de las telecos

FACUA critica que las escasas multas que se han producido por parte de las autoridades autonómicas de consumo han sido de importes absolutamente ridículos.

FACUA.org
España-18/11/2013
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Vodafone ha anunciado que comenzará a indicar sus tarifas con el 21% de IVA incluido en su publicidad. FACUA-Consumidores en Acción advierte que la compañía dejará así de cometer un fraude generalizado en todo el sector de las telecomunicaciones ante el q

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