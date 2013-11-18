Vodafone dejará de omitir el IVA en su publicidad, un fraude generalizado en todo el sector de las telecos
FACUA critica que las escasas multas que se han producido por parte de las autoridades autonómicas de consumo han sido de importes absolutamente ridículos.
FACUA.org
España-18/11/2013
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